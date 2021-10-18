Какие животные подлежат вакцинации против бешенства уточнили в Минсельхозе

Утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства РФ №705 от 25.11.2020 новые Ветеринарные правила по борьбе с бешенством начали действовать в России с 1 марта 2021 года, однако в них уже внесли изменения.

Например, пункт 8 ветеринарных правил, касаемый профилактики бешенства, изложен в следующей редакции: «8. Для профилактики бешенства специалистами в области ветеринарии проводится вакцинация восприимчивых животных семейств псовых и кошачьих, за исключением диких восприимчивых животных, находящихся в состоянии естественной свободы вакцинами против бешенства согласно инструкциям по их применению».

Как следует из документа, вакцинация диких животных, восприимчивых к бешенству, также будет проводиться по плану противоэпизоотических мероприятий конкретного региона на текущий календарный год.

Подвергся поправкам пункт 34 ветправил, в котором уточнили, каких животных следует вакцинировать от бешенства в эпизоотическом очаге после введения карантина. Вакцинация восприимчивых животных от бешенства будет проводиться для семейств псовых, кошачьих, куньих, а также крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей.

Также документом обозначены границы неблагополучного пункта: «от 500 м до 3 км от эпизоотического очага».

Приказ о внесении изменений в Ветеринарные правила вступил в силу 8 октября 2021 года и будет действовать до 1 марта 2027 года. Ознакомиться с ним можно на официальном интернет-портале правовой информации.