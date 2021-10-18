Брянцы перевели телефонным мошенникам 12 млн рублей за неделю

35 человек обманули телефонные мошенники в Брянской области за одну неделю. Суммарно те обогатили злоумышленников на 12 миллионов рублей. Такие данные озвучили в пресс-службе регионального УМВД в понедельник, 18 октября.

В 17 случаях злоумышленники сработали по наипопулярнейшей схеме - представлялись сотрудниками банков. Под предлогом подозрительного перевода, списанием денежных средств, ошибочным кредитом те выведывали данные банковских карт либо счетов. Дальше на телефоны жертв приходили смс-сообщения с кодом подтверждения операций. Передавая их неизвестным, брянцы лишались своих сбережений.

- Полицейские уточняют обстоятельства происшествий, - говорят в УМВД. - Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

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