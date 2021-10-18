Об итогах работы сектора по обеззараживанию подкарантинных объектов и хлебных запасов ФГБУ «Брянская МВЛ» за 9 месяцев 2021 года

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

Уборка зерновых подошла к концу, а с завершением полевых работ начинается кропотливый процесс по обеспечению сохранности урожая. Ежегодные потери от насекомых-вредителей при хранении зерна составляют около 20%. Зерно на складах повреждают амбарный и рисовый долгоносики, табачный жук, мукоед рыжий и суринамский, мучной и обычный волосатый клещи, моль зерновая и амбарная и другие.

Зараженные зерна невозможно удалить при помоле, поэтому в размолотом виде они содержатся в муке. В амбары, склады паразиты попадают вместе с зараженным инвентарем, грызунами, культурами. Борьба с вредителями хлебных запасов требует обязательного применения защитных и профилактических мероприятий.

Непосредственно перед закладкой зерна осуществляется обработка складских помещений, зернохранилищ, производственных зданий, сооружений и оборудования. Поддержание на предприятиях строгого санитарного порядка также является важным этапом в данном вопросе.

К сожалению, даже после тщательной обработки вредитель может попасть в хранилище элементарным способом - в зерновозе с новой партией продукта или же на одежде работников, поэтому так необходим систематический контроль за состоянием хранящегося зерна и продуктов его переработки.

Процедура по обеззараживанию хлебных запасов при обнаружении вредителя осуществляется независимо от времени года и актуальна как непосредственно перед подготовкой склада под загрузку нового урожая, так и с целью истребления уже имеющихся насекомых. Для этого с помощью специального щупа закладывают дезинсектанты (химические препараты) вглубь насыпи зерна по всей площади.

«Наши специалисты регулярно выезжают на различные объекты: элеваторы, мельницы, складские помещения. Есть ограничения для некоторых методов. Например, аэрозольная дезинсекция горячим туманом требует строгого соблюдения плюсового температурного режима. Но, если говорить конкретно о борьбе с вредителями хлебных запасов, то самым оптимальным методом является газовая дезинсекция, и этот процесс не имеет сезонности», - поясняет заведующий сектором по обеззараживанию подкарантинных объектов и хлебных запасов Евгений Обложко.

За девять месяцев 2021 года сектором по обеззараживанию подкарантинных объектов и хлебных запасов ФГБУ «Брянская МВЛ» проведена обработка 354 тыс. м3 технологических элеваторов, зернохранилищ, помещений зерноперерабатывающих предприятий газовым и аэрозольным методами и 116 тыс. м2 методом влажно-контактной обработки.

Своевременное обеззараживание – залог сохранности урожая. Специалисты ФГБУ «Брянская МВЛ» готовы помочь уберечь урожай от вредителей хлебных запасов, а вас от неприятных последствий.