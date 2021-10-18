На Брянщине в октябре изменят расписание поездов в сторону Унечи

В Брянской области во второй половине октября изменят расписание некоторых пригородных поездов Унечского направления. Об этом сообщают в Службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Так, 19 октября с 13.00 до 17.00 железнодорожники будут ремонтировать пути на перегоне Унеча-Песчаники. В это время пригородные поезда №6906 Новозыбков-Унеча (отправлением в 14.27) и №6907 Унеча – Новозыбков (отправлением в 16.15) выполнят укороченные рейсы. Они будут курсировать между Новозыбковом и Робчиком. На участке Робчик – Унеча в дни ремонта их отменят вовсе.

20 октября с 13.20 до 17.20 ремонтно-путевые работы проведут на станции Робчик и перегоне Робчик – Клинцы. В этот день пригородные поезда №6906 и №6907 будут следовать между Новозыбковом и Клинцами. А на участке Клинцы – Унеча отменены.

21 октября с 12.20 до 16.20 ремонт 15 километра пути пройдет на перегоне Манюки – Туросна. Из-за этого пригородные поезда №6905 Унеча – Новозыбков (отправлением в 12.14) и №6906 Новозыбков – Унеча (отправлением в 14.27) будут курсировать между Унечей и Туросной. На участке Туросна – Клинцы их отменят.

Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов пассажиры могут на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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