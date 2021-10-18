Некоторых потерявшихся в лесу грибников не нашли до сих пор. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянской области в этом году погибли трое грибников. В разгар тихой охоты, в сентябре, в поисково- спасательный отряд «Лиза Алерт» их родственники подали 113 заявок. Одна заявка могла поступать сразу на несколько человек. Разыскивали 153 человека, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Некоторых потерявшихся в лесу грибников не нашли до сих пор.

- Стоит отметить, что операции по поискам людей межведомственные, - говорят в чрезвычайном ведомстве. - В них задействованы все службы города, а также волонтеры. Однако любую проблему лучше предотвратить, чем решать. Поэтому соблюдайте основные правила похода в лес сами и расскажите о них своим близким!

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