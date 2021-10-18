Брянским тренерам увеличили зарплату до 57 тысяч рублей

Зарплату брянским тренерам с 1 июня увеличили до 57 тысяч рублей. Зарплату молодых специалистам подняли до 41 тысячи рублей. На эти цели из бюджета области выделили 81,7 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Изначально, согласно рекомендациям Минспорта, в Постановление включили 14 приоритетных видов спорта. С 1 сентября 2021 года в этот перечень добавили баскетбол, волейбол, гандбол и бокс. На это из областного бюджета муниципальным районам, муниципальным и городским округам дополнительно выделили 9,7 миллиона рублей, в том числе Брянску - почти 3 миллиона рублей.

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