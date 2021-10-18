В Брянске отделывают фасад ДШИ №3 имени Свиридова

Работы по строительству нового корпуса школы искусств идут согласно графика. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Володарском районе Брянска строители отделывают фасад нового корпуса для детской школы искусств №3 имени Свиридова. Само здание полностью готово, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Контракт на строительство заключили в середине марта и завершат его до конца года. Стоимость проекта составляет 82,1 миллиона рублей.

- Обустроена крыша, смонтированы окна, входные двери, -говорят в мэрии города. - В здании завершаются электромонтажные работы, а также продолжается чистовая отделка помещений. Кроме того строители выполняют отделку фасада.

Работы по строительству нового корпуса школы искусств идут согласно графика.

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