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Общество18 октября 2021 15:27

В Брянске отделывают фасад ДШИ №3 имени Свиридова

Полностью работы завершат до конца года
Надежда ПЕТРУНИНА
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Работы по строительству нового корпуса школы искусств идут согласно графика.

Работы по строительству нового корпуса школы искусств идут согласно графика.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Володарском районе Брянска строители отделывают фасад нового корпуса для детской школы искусств №3 имени Свиридова. Само здание полностью готово, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Контракт на строительство заключили в середине марта и завершат его до конца года. Стоимость проекта составляет 82,1 миллиона рублей.

- Обустроена крыша, смонтированы окна, входные двери, -говорят в мэрии города. - В здании завершаются электромонтажные работы, а также продолжается чистовая отделка помещений. Кроме того строители выполняют отделку фасада.

Работы по строительству нового корпуса школы искусств идут согласно графика.

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