В Брянске на выходных поймали 20 безмасочников

В Брянске за минувшие выходные поймали 20 безмасочников. Рейды прошли 16 и 17 октября. Межведомственная комиссия проверила магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. Всего обошли 75 объектов торговли, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- По пять протоколов выписали в Бежицком районе и Фокинском районе, четыре- в Володарском, шесть – в Советском районе, - говорят в мэрии города.

За прошедшую неделю, с 11 по 17 октября административные документы составили на 43 нарушителей. При этом обследовали 334 предприятия.

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