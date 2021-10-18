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Происшествия18 октября 2021 15:06

Подозреваемой в убийстве новорожденного в брянском Трубчевске избрали меру пресечения

Она заключается в обязательстве о явке и надлежащем поведении
Анна ЛЕВКИНА
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Подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка в брянском городе Трубчевск избрали меру пересечения.

Подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка в брянском городе Трубчевск избрали меру пересечения.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка в брянском городе Трубчевск избрали меру пересечения. Она заключается в обязательстве о явке и надлежащем поведении. Об этом стало известно «Комсомольской правде» в Брянске».

По версии следствия, 21-летняя женщина родила ребенка в конце сентября этого года. Рожала самостоятельно, у себя дома. Впоследствии новоиспеченная мать закопала новорожденного на дворовой территории.

Тело младенца обнаружили оперативники 14 октября – в ходе проверки поступившей информации. Оно лежало в полиэтиленовом пакете в грунте.

Уголовное дело завели по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

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