На Брянщине проложили пешеходные дорожки к памятнику «Лесникам-партизанам»

Фото: управление лесами Брянской области.

В Брянской области благоустроили территорию мемориального комплекса «Лесникам-партизанам». 15 октября здесь завершили строительство дорожек, ведущих к монументу. Также установили бордюрные камни и вымостили тротуарную плитку, сообщают в управлении лесами Брянской области.

Памятное место преобразили в рамках реализации региональной программы «Благоустройство пригородных лесов Брянской области на 2021-2022 годы».

- Управление лесами выражает благодарность неравнодушным гражданам и организациям оказавшим помощь в проведении благоустройства Мемориального комплекса, - пишут на официальном сайте ведомства.

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