На Брянщине проложили пешеходные дорожки к памятнику «Лесникам-партизанам»

Фото: управление лесами Брянской области.
В Брянской области благоустроили территорию мемориального комплекса «Лесникам-партизанам». 15 октября здесь завершили строительство дорожек, ведущих к монументу. Также установили бордюрные камни и вымостили тротуарную плитку, сообщают в управлении лесами Брянской области.
Памятное место преобразили в рамках реализации региональной программы «Благоустройство пригородных лесов Брянской области на 2021-2022 годы».
- Управление лесами выражает благодарность неравнодушным гражданам и организациям оказавшим помощь в проведении благоустройства Мемориального комплекса, - пишут на официальном сайте ведомства.
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