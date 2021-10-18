ВТБ Лизинг прогнозирует рост рынка лизинга на 10% в 2022 году

Фото: ВТБ.

Российский рынок лизинга по итогам 2021 года покажет рост на уровне 35%, а в 2022 году увеличится на 10%. Основным драйвером останется автолизинг, несмотря на проблемы с поставками машин. В среднесрочной перспективе - до 2025 года - объемы передаваемых в лизинг легковых автомобилей, как ожидается, будут расти в среднем на уровне до 25% в год, легкого коммерческого транспорта – до 15%, грузовых машин – до 10%. Такие прогнозы озвучил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер в ходе Международной евразийской ассамблеи «Лизинг-Евразия».

«2021 год для лизинговой отрасли проходит достаточно динамично. В первом полугодии рынок вырос на 66% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Конечно, мы все понимаем, что здесь есть определенное влияние пандемийных ограничений начала 2020 года. Тем не менее мы считаем, что и по итогам всего 2021 года лизинговый бизнес существенно вырастет - динамика рынка достигнет 35%. Также мы рассчитываем, что высокие темпы роста сохранятся, и в 2022 году мы будем наблюдать прирост показателей по новому бизнесу и совокупному лизинговому портфелю российских компаний на уровне 10%», - рассказал Дмитрий Ивантер.

Основным драйвером развития рынка остается автолизинг. По итогам первого полугодия 2021 года доля этого сегмента составила более 50% в новом бизнесе.

«В этом году спрос на автолизинг превысил все самые смелые прогнозы. Мы знаем, что автомобильная отрасль испытывает определенные проблемы с поставками. Они связаны и с нарушениями мировой автологистики, и с недостатком полупроводников и других компонентов, необходимых для производства автомобильной электроники. Тем не менее, мы думаем, что в среднесрочной перспективе в автолизинге продолжится существенный рост», - отметил Дмитрий Ивантер.

Наиболее существенными факторами, которые оказывают влияние на развитие автолизинга, являются макроэкономическая ситуация, динамика предложения автомобилей и поддержка государства. Среди основных барьеров по-прежнему остаются осведомленность бизнеса о лизинге и налогообложение в лизинге для физлиц, которое не дает интенсивно развивать услугу в массовом сегменте.

«Однако сейчас на рынке появился такой интересный продукт, как подписка, то есть арендная модель лизинга. Тем самым для нас открылся этот «голубой океан» работы с физическими лицами, и многие российские лизинговые компании уже предлагают эти продукты подписки для своих клиентов», - сказал Дмитрий Ивантер.

Лицензия №1000.