По всей площади горел жилой дом по улице Пушкина. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В брянском Сельцо на пожаре в жилом доме погибли две женщины. Одной было 49 лет, другой-91 год, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Информация о возгорании на пульт оперативного дежурного МЧС поступила 18 октября в 12.28.

По всей площади горел жилой дом по улице Пушкина. К месту ЧП выезжали две автоцистерны. Дополнительно направили еще две.

- На тушении работали три ручных пожарных ствола и два звена газодымозащитной службы, - говорят в чрезвычайном ведомстве. - В 13.21 пожар локализован, в 13.26 потушили полностью. В огне погибли 49-лентяя и 91-летняя женщины. Причина пожара устанавливается.

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