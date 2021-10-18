Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2021 14:13

В брянском Сельцо на пожаре в жилом доме погибли две женщины

Возгорание произошло на улице Пушкина
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
По всей площади горел жилой дом по улице Пушкина.

По всей площади горел жилой дом по улице Пушкина.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В брянском Сельцо на пожаре в жилом доме погибли две женщины. Одной было 49 лет, другой-91 год, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Информация о возгорании на пульт оперативного дежурного МЧС поступила 18 октября в 12.28.

По всей площади горел жилой дом по улице Пушкина. К месту ЧП выезжали две автоцистерны. Дополнительно направили еще две.

- На тушении работали три ручных пожарных ствола и два звена газодымозащитной службы, - говорят в чрезвычайном ведомстве. - В 13.21 пожар локализован, в 13.26 потушили полностью. В огне погибли 49-лентяя и 91-летняя женщины. Причина пожара устанавливается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».