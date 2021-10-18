В Брянской области на предприятии работникам задолжали 761 тысячу рублей

В Красногорском районе на предприятии коммунального хозяйства 29 работникам не платили заработную плату с июля по август. Накопилась задолженность больше 761 тысячи рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Прокуратура провела проверку.

- Руководителю предприятия внесли представление и завели административное дело, - сообщают в надзорном ведомстве. - Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение выявленных нарушений находятся на контроле.

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