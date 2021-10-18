ВТБ Капитал Инвестиции: инвесторы не могут оставаться в стороне от ESG-тренда, его значимость будет расти

фото: ВТБ.

«Тема ESG обсуждается повсеместно, и уже в значительной мере влияет на поведение бумаг. Конечно, инвесторы все видят и понимают. Например, размещение Deliveroo в Лондоне против IPO DoorDash в Америке, когда ESG-фактор очень негативно повлиял на динамику котировок акций британского сервиса доставки еды. Резонанс был очень большой, даже затронул Лондонскую биржу, хотя она к этому имела косвенное отношение. Однако среди розничных инвесторов пока степень понимания ESG-повестки очень низкая: на уровне порядка 15%. А 85% пока не очень понимают на чем надо делать акценты при принятии инвестиционных решений», — сказал глава ВТБ Капитал Инвестиции.

В то же время профессиональные участники рынка применяют при оценке инвестиционной привлекательности компании ESG-принципы в том или ином виде уже достаточно давно. По словам, Владимира Потапова, уровень корпоративного управления всегда закладывался ключевыми инвесторами в ставки риска. Компании, которые серьезно относятся к качеству корпоративного управления, всегда имели в оценке меньший дисконт, чем те эмитенты, которые не уделяют должно внимания уровню корпоративной культуры. Теперь добавилось еще два фактора: экология и социальная ответственность.

«ВТБ Капитал Инвестиции как часть ESG-платформы Группы ВТБ активно работают над популяризацией принципов ответственного инвестирования. Мы помогаем, разъясняем, например, публикуем ESG-монитор. Запустили несколько фондов ответственного инвестирования, один из них разработали совместно с РСПП: он дает возможность инвестировать в российские компании, которые следуют ESG-факторам. Сервис нашего робота-советника в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции содержит Стратегию ESG. Мы приняли политику ответственного инвестирования и следуем международным принципам ESG», — подчеркнул Владимир Потапов.

Как отмечает глава ВТБ Капитал Инвестиции, любая трансформация требует времени. Происходит системное изменение бизнес-модели. Очевидно, что компании, которые серьезно подходят к этому вопросу, будут выигрывать, считает он.

«Мы помогаем нашим клиентам, в первую очередь корпоративным, работать в изменяющейся среде: учитывать ESG-риски, трансформировать свой бизнес с учетом ESG-принципов. Общество меняется и ему все более важным становится не сиюминутная прибыль, а тот эффект, которые несут за собой действия компаний. Кроме того, эмитенты, следующие принципам устойчивого развития, имеют доступ к более широкому кругу инвесторов, фондирование для них дешевле, а риски наложения шарфов и запретов ниже. Соблюдения ESG-принципов становится выгодным», — сказал Владимир Потапов.

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