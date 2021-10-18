Прокуратура взяла на контроль убийство новорожденного матерью в Трубчевске

Прокуратура Брянской области взяла на личный контроль убийство матерью новорожденного в Трубчевске. На место ЧП выезжал прокурор района Владимир Портненко, сообщает пресс-служба облпрокуратуры утром в понедельник, 18 октября.

По уточненной информации ведомства, женщина родила ребенка в конце сентября.

- В ходе осмотра места происшествия тело новорожденного ребенка было обнаружено в полиэтиленовом пакете на территории домовладения, - рассказывают в пресс-службе.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Еще больше подробностей резонансного происшествия - в предыдущем материале «КП».

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