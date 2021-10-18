В Выгоничском районе поймали наркосбытчика из Перми

Злоумышленник намеревался сбыть наркотик на территории Брянской области и других регионов России. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Выгоничском районе полицейские поймали 43-летнего жителя Пермской области с тремя килограммами мефедрона. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Во время обыска у мужчины изъяли шесть полимерных пакетов, предположительно с наркотиком. Провели экспертизу и установили, что в них содержалось 2,9 килограмма мефедрона.

По версии полицейских, злоумышленник намеревался сбыть наркотик на территории Брянской области и других регионов России.

- На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - говорят в правоохранительном ведомстве. – До суда мужчина будет находиться под стражей.

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