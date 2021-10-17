В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 344 человека

344 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в Брянской области в последние сутки. Всех заболевших в регионе на утро воскресенья, 17 октября, 70353, сообщают в оперативном штабе.

В числе новых ковид-положительных есть один иногородний. Для Брянщины он - 107-й с начала пандемии.

За сутки от «Ковид-19» скончались десять человек. Всех жертв инфекции в регионе теперь 1649. Еще 290 брянцам накануне сняли опасный диагноз. Их повторные тесты на ковид – отрицательные.

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