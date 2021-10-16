Пропавшего в Брянске 17-летнего юношу нашли живым

Поиски 17-летнего юноши из Брянска завершились благополучно. Его нашли живым, сообщают в своей сетевой группе поисковики отряда «Лиза Алерт».

Радостной новостью волонтеры поделились около 20.00 в субботу, 16 октября.

«Найден, жив! Огромное спасибо всем за помощь в поиске и распространении информации», - лаконично отчитались в «Лиза Алерт».

Напомним, 17-летний брянец перестал выходить на связь с родными 15 октября.

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