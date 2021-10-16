Фото: ориентировка на Павла Землянского.

В Брянске пропал 17-летний Павел Землянский. Поиск юноши объявили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» днем 16 октября. Они же разослали ориентировку на несовершеннолетнего.

Местонахождение брянца неизвестно с 15 октября.

Приметы Павла: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Был одет: темно-зеленое пальто, темно-синий пиджак, темно-синие брюки, черные кроссовки, черная шапка.

С собой: черный рюкзак.

«Может находиться в вашем районе!» - пишут поисковики в своем сетевом сообществе.

О местонахождении Павла сообщать следует по телефонам: 88007005452 (горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».