В брянской Навле водитель «ГАЗели» сбил 12-летнего мотоциклиста

В ДТП в брянском поселке Навля от 15 октября пострадал 12-летний мальчик. Ребенок управлял отцовским мотоциклистом. И его на перекрестке сбила «ГАЗель», сообщают в УГИБДД по региону.

Случай произошел около половины второго дня в районе дома №91 по улице Карла Маркса.

По предварительной информации, ДТП произошло по вине 59-летнего водителя автомобиля ГАЗ-3302. Проезжая перекресток, тот не уступил дорогу спортивному мотоциклу «Мотоленд 250».

Позже выяснилось, что рулил мотоциклом ребенок.

– В момент ДТП мотоциклист был в мотошлеме, но без защитной экипировки, – рассказывают в Госавтоинспекции. – В отношении отца несовершеннолетнего составили административные материалы за передачу транспортного средства лицу, у которого нет водительских прав. Теперь ему грозит до 30 тысяч рублей штрафа.

Что касается самого мальчика, то ему госпитализация не потребовалась. Пострадавшему назначили лечение и отпустили домой. У него – травмы колена и подбородка.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Кстати, для брянских дорог это единственная автоавария с пострадавшими за пятницу, 15-е.

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