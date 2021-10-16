Число брянских ковид-заболевших превысило 70 тысяч

Суммарное число брянцев с подтвержденным диагнозом «Ковид-19» превысило 70 тысяч. Об этом сообщили в региональном оперштабе утром в субботу, 16 октября.

Прирост новых случаев составил 332 или 0,5 процента. А количество выздоровевших достигло 64016 (+243). Еще 12 человек умерло. Всех жертв ковида в регионе стало 1639.

Сейчас Брянская область занимает 34 место в России по общему числу инфицированных с начала пандемии. Кстати, наши соседи – Курская, Смоленская, Калужская и Орловская области – находятся ниже. Заболевших там 61513, 54092, 50443 и 49112 соответственно. Это 40-я, 51-я, 56-я и 57-я позиции общероссийского рейтинга.

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