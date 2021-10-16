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Общество16 октября 2021 11:15

Еще 12 человек умерли от коронавируса в Брянской области

Общее число жертв инфекции достигло 1639
Анна ЛЕВКИНА
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Еще 12 человек умерли от коронавируса в Брянской области за одни сутки. Такие данные опубликовали в субботу, 16 октября, в региональном оперативном штабе.

Общее число брянцев, которые не смогли побороть болезнь, достигло 1639.

В основном, от коронавируса умирают пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.

На 16 октября общее число заболевших в Брянской области составляет 70009. Выздоровели больше 64 тысяч из них.

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