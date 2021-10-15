Гимназисты брянского Почепа посетили урок в честь 300-летия прокуратуры

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Для гимназистов брянского Почепа прошел интерактивный урок в честь 300-летия прокуратуры России. Учащиеся 10 класс гимназии №1 встретились с прокурором района Ольгой Козловой., сообщают в региональном надзорном ведомстве.

Ольга Николаевна рассказала об истории становления прокуратуры как органа власти, о выдающихся личностях, которые в разные эпохи вложили большой вклад в становлении юриспруденции.

Также ребята узнали об основных направлениях работы прокуратуры. Им рассказали о деятельности надзора за исполнением федерального законодательства, надзора за органов следствия и дознания, о порядке поддержания государственного обвинения в суде.

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