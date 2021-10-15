БМЗ вышел в прямой эфир

Фото: Владислав ШАШКОВ, БМЗ.

Брянский машиностроительный завод (БМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») принял участие во всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов». Предприятие провело шесть онлайн-встреч, к которым присоединились воспитанники центра цифрового образования детей «IT-куб», регионального модельного центра Брянской области, учащиеся школ и техникумов.

Для слушателей заводчане подготовили насыщенную программу. Спикерами выступили руководители и специалисты БМЗ. Ребятам рассказали о действующих социальных программах, возможностях карьерного роста на предприятии. Сейчас на заводе внедрена и активно действует общая среда развития, направленная на расширение компетенций сотрудников. Для старожилов разработаны программы «Кадровый резерв» и «Школа мастеров», для новичков -- специализированная программа адаптации, направленная на знакомство с производством и коллективом предприятия. В период пандемии обучающие тренинги и курсы проводятся в онлайн-режиме.

Начальник бюро оценки и развития персонала Владислав Шашков раскрыл тему возможностей и перспектив обучения школьников работе с программами по управлению современными станками. Экскурс в историю предприятия провела директор корпоративного музея БМЗ Наталья Новикова. Отдельную экспозицию хранилища заводской истории составляют находки поискового отряда завода, который был сформирован в 2018 году. О его последних экспедициях рассказал командир отряда Альберт Кошечко.

Узнали школьники и студенты и о деятельности молодежного совета предприятия, о спортивном движении на заводе, которое с каждым годом набирает обороты. Летом на БМЗ с участием губернатора области Александра Богомаза состоялось торжественное открытие современной спортивной площадки и была сформирована детская футбольная команда «БМЗ-Бежица». А недавно заводские спортсмены привезли медали из Афин, где проходили Всемирные корпоративные игры. БМЗ стал призёром в футболе, лёгкой атлетике и настольном теннисе.

Участники прямых эфиров не только с интересом слушали выступающих, но и задавали вопросы, а также спешили записаться на экскурсии по БМЗ после снятия ограничений, связанных с пандемией.

Профориентационная работа предприятия не ограничивается акцией «Неделя без турникетов». Заводчане тесно сотрудничают с образовательными учреждениями области. В сентябре завод передал коллекцию научно-популярных журналов для детей и подростков, а также книги о новых профессиях в семь школ Брянска и библиотеки. На ближайшее время запланировано проведение тематических занятий «Кто создаёт тепловозы?» для учащихся младш