Брянский адвокат обманула подзащитного на 6 миллионов рублей

Брянский адвокат вместе со своей знакомой обманули подзащитного на 6 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительное следствие установило, что с июля по декабрь 2018 выше названную сумму фигурантки уголовного дела обманным путем выудили у подзащитного адвоката. Деньги предназначались для решения вопроса о назначении ему наказания в виде условного срока лишения свободы. Денежные средства получили в результате убеждения обвиняемыми подзащитного адвоката и его супруги в необходимости реализации их жилого дома, стоимость которого составляла 17 миллионов 850 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области.

- Сейчас предварительное следствие окончено, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Уголовное дело с обвинительным заключением передали прокурору для изучения и решения вопроса о направлении в суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».