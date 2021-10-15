Директор ООО «Клинцыагропромдорстрой» Сергей ПОДОШВА поздравляет с Днем работников дорожного хозяйства!

Теплые слова Сергей Александрович адресует всем ветеранам и коллективам дорожной отрасли.

Уважаемые ветераны и коллективы дорожной отрасли Брянской области!

От коллектива ООО «Клинцыагропромдорстрой» примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Дорожностроительная отрасль – одна из ключевых и стратегически важных, от развития которой во многом зависит рост экономики, повышение деловой активности, конкурентоспособности отечественных производителей и благополучие людей.

Благодаря вашему профессионализму, энергии и целеустремленности отрасль успешно развивается, решает масштабные задачи, направленные на повышение качества и надежности автомобильных дорог.

Всем коллегам выражаю благодарность за самоотверженный труд , за умение ставить перед собой цели и достигать их, за то, что с честью при любой погоде трудитесь на благо общего дела. Искренне желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, мира и успехов в труде.

С уважением, директор ООО «Клинцыагропромдорстрой» Сергей Александрович ПОДОШВА