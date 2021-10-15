В брянском Стародубе директор фирмы не выплачивал зарплату в срок

Директора строительного предприятия в брянском Стародубе наказали за невыплату заработной платы работникам в срок. Проверку провела прокуратура, сообщают в надзорном ведомстве.

Установили, что руководитель предприятия в июне, июле и сентябре этого года заработная плата выплачивалась работникам лишь один раз в месяц.

- На директора завели административное дело по статье «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», а также внесли представление, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле.

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