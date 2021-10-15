Брянские полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП, которое произошло этим летом в городе, сообщают в УГИБДД УМВД России по брянской области.

Автоавария случилась 13 июля около 19.15 недалеко от дома 31 по улице Снежетьский Вал. Водитель автомобиля «Мерседес» сбил велосипедиста.

Пострадавший от полученных травм умер в больнице 15 июля.

Всех, кто что-либо знает о произошедшем ДТП ,просят сообщать в следственное управление УМВД по телефону 67-03-65.

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