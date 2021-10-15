Директор ООО «БДСК №1» Валерий Николаевич БУГАЕВ поздравляет с днем работников дорожного хозяйства!

Теплые слова Валерий Николаевич адресует всем ветеранам и коллективам дорожной отрасли.

Уважаемые ветераны и коллективы дорожной отрасли Брянской области, коллеги, друзья!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства!

Развитая дорожная инфрастуктура – это важная, неотъемлемая составляющая единой транспортной системы региона, от ее успешного развития зависит совершенствование экономики региона и всей страны. Благодаря самоотверженному труду работников дорожной отрасли, их целеустремленности и преданности своему делу дорожное хозяйство с каждым годом совершенствуется. Для улучшения качества и долговечности дорог при строительстве все чаще используются инновационные решения и передовые технологии, современные материалы и техника.

В этот праздничный день выражаю благодарность ветеранам и коллективам дорожной отрасли Брянской области за нелегкий добросовестный труд. Вашими совместными усилиями была сформирована и эффективно работает система магистралей, которой сейчас пользуются сотни тысяч жителей и гостей Брянска.

Желаю всем вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, личного и семейного благополучия, терпения, оптимизма и успехов! Пусть и в дальнейшем высокий профессионализм и ответственное отношение к работе всегда будут отличать предприятия дорожной отрасли Брянской области.

С уважением, директор ООО «БДСК №1» Валерий Николаевич БУГАЕВ.