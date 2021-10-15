В Брянске высадят 78,5 тысячи луковиц тюльпанов

Все цветники под тюльпаны предварительно перекапывают и удобряют. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске сотрудники дорожного управления высадят 78,5 тысячи луковиц тюльпанов. В прошлом году планировали к посадить больше 50 тысяч тюльпанов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В пятницу, 15 октября, цветы высаживают на площади Ленина и прилегающих клумбах. Также тюльпаны будут цвести в Советском районе на Театральной площади, площадях Партизан и Революции, на разворотных кольцах — на Телецентре, у памятника летчикам, с обеих сторон улицы Советской, на «Полтиннике», на клумбах на набережной и других.

Также эти яркие весенние цветы украсят Володарский район возле железнодорожного вокзала, оба кольца новой дороги-защитной дамбы, сквер имени Ленина. В Бежице их высадят по улице Ульянова и Флотской, на улице Комсомольской. В Фокинском районе у мясокомбината, возле Дворца культуры железнодорожников.

В качестве посевного материала используются голландские тюльпаны. Весной они превратятся в цветы белого, красного, фиолетового, желтого, оранжевого и других оттенков

- Все цветники под тюльпаны предварительно перекапывают и удобряют, при необходимости в них подсыпают грунт, - говорят в мэрии города. - Высадку луковиц планируют завершить до прихода отрицательных температур.

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