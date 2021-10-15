В Брянске врач отказала пенсионерке в направлении на КТ

В Брянске врач довела пенсионерку до 80 процентов поражения легких. На халатность медика пожаловалась дочь на портале государственных медицинских услуг Брянской области 12 октября.

Пожилая женщина с высокой температурой обратилась в поликлинику №4. В регистратуре ответили, что доктор придет до обеда. Но никто не пришел. На следующий день женщина дважды звонила на горячую линию, чтобы медработник вышла на связь. По телефону врач открыла больничный и назначила лечение. В направлении на КТ и мазок отказала.

В течение недели назначенное лечение не помогло. Температура не снизилась. Сама врач больше ни разу не позвонила. В воскресенье пенсионерке стало хуже. В понедельник утром позвонили на горячую линию. Доктор перезвонила только к четырем часам дня. Она дала электронное направление на КТ, при этом заметила, что «КТ не лечит».

- КТ показало 70-80 процентов поражения легких и маму в срочном порядке увезли в ковидный госпиталь,- пишет дочь пенсионерки.- . Я искренне не понимаю, почему врачу так сложно выдавать электронные направления своевременно и вести наблюдение за своими пациентами. С таким халатным отношением к своему делу невозможно работать в медицине!

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