Брянца лишат прав по медицинским показаниям

Жителя Жирятинского района лишат водительских прав по медицинским показаниям. Проверку провела прокуратура, сообщают в надзорном ведомстве.

Установили, что мужчина находится на учете у психиатра-нарколога. По закону, при его заболевании противопоказано садиться за руль автомобиля.

- Прокуратура подала иск в суд с требованием прекратить действие водительских прав донного гражданина, -говорят в пресс-службе прокуратуры по Брянской области.

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