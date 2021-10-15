В Брянске в ДТП пострадала 17-летняя пассажирка

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске после столкновения двух легковушек пострадал 17-летняя пассажирка. ДТП произошло 13 октября около восьми часов вечера на улице Горбатова, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 21-летний водитель за рулем автомобиля «Мазда» ехал со стороны улицы Советской. Он не уступил дорогу и врезался в «Ауди», которым управлял 28-летний автомобилист. Он двигался по улице Войстроченко со стороны улицы бежицкой и при этом поворачивал налево в сторону улицы Крахмалева.

- В ДТП 17-летняя девушка-пассажирка «Ауди» получила перелом позвоночника, - говорят в Госавтоинспекции. – Ее госпитализировали. За медицинской помощью пострадавшая обратилась на следующий день после автоаварии - 14 октября.

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