В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 13 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 1627 брянцев, сообщают 15 октября в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа коронавирус подтвердили у 322 человек. Сумели побороть болезнь 329 пациентов. Медики выполнили 6483 исследования на инфекцию.

Всего с начала пандемии ковид-19 диагностировали у 69677 жителей области. Среди них 106 иногородних пациентов. Выздоровели 63773 человека. Общее число ПЦР-тестов составило 863489.

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