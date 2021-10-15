КОЛЛЕКТИВ ООО "СПЕКТР БРЯНСК СТРОЙ" поздравляет коллективы дорожной отрасли Брянской области с профессиональным праздником!

Фото: ООО «СПЕКТР БРЯНСК СТРОЙ».

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли Брянской области!

КОЛЛЕКТИВ ООО «СПЕКТР БРЯНСК СТРОЙ» сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником – ДНЕМ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Нелегкий труд дорожных строителей во все времена был почетным и высоко ценился обществом. От качества вашей работы зависят оперативность грузовых и пассажирских перевозок, безопасность движения, динамичное развитие всех отраслей производства и общественной инфраструктуры. Благодаря дорожникам создаются достойные условия для жизни каждого человека.

Дороги – это связующая нить, обеспечивающая стабильное функционирование жизни района и области, и от их состояния во многом зависит развитие экономики. Надеемся, что высокий профессионализм, трудолюбие и усердие позволят достойно выполнить все намеченное на сегодня, на завтра, на будущее.

Выражаем всем коллегам благодарность за добросовестный труд, от всей души желаем дальнейших успехов, крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия вам и вашим семьям.Пусть все ваши жизненные дороги будут ровными, безопасными и счастливыми!