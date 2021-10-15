На двух улицах брянской Радицы-Крыловки строят тротуары

К середине сентября готовность обоих дорог составила больше 70 процентов. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска в поселке Радица-Крыловкана улицах Ленина и Орджоникидзе строят тротуары и укладывают асфальт. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Их протяженность вдоль обеих улиц составит около 2,5 километра. На Орджоникидзе они полностью готовы. На этой неделе подрядчик планирует уплотнить основания из щебня по улице Ленина, на следующей— уложить оставшийся асфальт.

При хорошей погоде с понедельника строители намерены завершить асфальтирование улиц. Выравнивающий слой уже уложили. Площадь укладки – 15 тысяч квадратных метров. Кроме того заасфальтируют и остановки общественного транспорта. Их будет шесть. На каждой установят павильоны для ожидания. Улицы освещают около 60 светодиодных светильников.

На завершающем этапе капремонта улиц поставят дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком. К середине сентября готовность обоих дорог составила больше 70 процентов.

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