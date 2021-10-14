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Общество14 октября 2021 17:30

Брянских чиновников наказали за поврежденные деревья при добыче песка

Прокуратура внесла представления
Надежда ПЕТРУНИНА
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Брянских чиновников наказали за поврежденные деревья при добыче песка. Проверку провела природоохранная прокуратура на территории Брянского лесничества. Об этом сообщают в надзорном ведомстве.

Во время проверки установили, что сотрудники Брянского лесничества и департамента природных ресурсов и экологии Брянской области не приняли меры административного воздействия по факту повреждения деревьев при добыче песка.

Недропользователь предоставил в департамент отчет, в котором объем добытого песка не соответствовал разрешенным нормам. Кроме того, условия лицензии не предусматривали применение земснаряда, а также двух экскаваторов для разработки карьера.

- Прокуратура директору Брянского лесничества и директору департамента внесла представления и потребовала устранить нарушения, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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