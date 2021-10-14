Житель брянских Клинцов оговорил банк

Житель брянских Клинцов совершил заведомо ложный донос на один из банков. 40-летний мужчина заявил в полицию о том, что на его имя оформили кредит без его согласия. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

На самом же деле он таким образом хотел уйти от задолженности по кредиту. Мужчина его оформил на себя в мае этого года.

- Уголовное дело передали для рассмотрения в Клинцовский городской суд, - говорят в надзорном ведомстве. – Доносчику грозит до двух лет лишения свободы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».