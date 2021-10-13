В Брянске экс-руководителя визового сервиса осудят за мошенничество

В Брянске бывший руководитель паспортно-визового сервиса предстанет перед судом за мошенничество. Обвиняемый в 2018 году заключил с индивидуальным предпринимателем, которая являлась его родственницей, лицензионный договор на предоставление права использования программы для подготовки заявлений на оформление документов для получения патента и постановки иностранных граждан на миграционный учет. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Таким образом, иностранные граждане получали необходимые услуги от имени этого предпринимателя. Деньги, поступившие на счет родственницы, обвиняемый присвоил себе и потратил их по-своему усмотрению. Ему удалось получить больше 1, 5 миллиона рублей.

Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности регионального МВД России совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области.

- На предпринимателя завели уголовное дело, которое направят в суд, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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