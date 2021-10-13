По улицам Брянска в ноябре проедет троллейбус «Горожанин». В рамках модернизации троллейбусного сообщения в городе проводят переговоры с возможными поставщиками машин, сообщают в пресс-службе мэрии.

Так в ноябре Уфимский трамвайно-троллейбусный завод предоставит Брянскому троллейбусному управлению опытный образец троллейбуса «Горожанин», который месяц будет работать в областном центре.

Напомним, Брянщине выделили 3,6 миллиарда рублей на реализацию четырех проектов. 1,99 миллиарда рублей из этих денег направят на возрождение троллейбусного сообщения. Реализация проекта рассчитана на 2022 – 2023 годы.

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