В Брянской области от коронавируса привились 394 853 жителя. Об этом 13 октября сообщают в региональном оперативном штабе.

- Записаться на вакцинацию осуществляют на портале Госуслуг, по телефону или при личном посещении выбранного медучреждения, - говорят в оперштабе. – Действуют мобильные пункты. Инъекции от коронавируса также делают в ТРЦ «АЭРОПАРК» и «БУМ-сити».

По последним данным, на Брянщину завезли 13 770 доз вакцины «ЭпиВакКорона». А 13 октября поставили еще и 10 800 доз препарата "Спутник V". Прививочная кампания в регионе продолжается.

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