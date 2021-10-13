В Брянской области запретили спортивные мероприятия для 18-летних жителей

В Брянской области запретили организацию и проведение спортивных мероприятий на муниципальном, региональном и межрегниональнои уровне для населения в возрасте до 18 лет. Запрет ввели на их проведения согласно календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий региона. Об этом сообщили 13 октября на заседании регионального оперативного штаба.

Также приняли решение отправить на самоизоляцию граждан старше 65 лет.

По данным на 13 октября от коронавируса в регионе умерли 12 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 1601 пациента. Прививки сделали 394 853 жителя

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