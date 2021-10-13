От коронавируса в Брянской области умерли очередные 12 человек

В Брянской области третий день подряд зарегистрировали 12 смертей от коронавируса. Общее число умерших от ковида на среду, 13 октября, составляет 1601, сообщают в региональном оперативном штабе.

За сутки 229 больных с диагнозом «Ковид-19» выздоровели. Их повторные тесты на инфекцию оказались отрицательными. Общее количество таких пациентов на отчетную дату – 63201.

Всего в Брянской области зарегистрировали 69040 случаев коронавирусной инфекции. Прирост новых случаев – 310. Сейчас наш регион занимает 34 место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.

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