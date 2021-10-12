В брянском Большом Полпине отремонтировали две улицы

Капремонт улиц Вокзальная и Снежетьская завершили в поселке Большое Полпино Володарского района Брянска. 12 октября на объектах побывала межведомственная комиссия. Как только подрядчики устранят замечания – дорогу введут в эксплуатацию, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Улицу Вокзальную обновляли от дома №4 до улицы Снежетьской, а Снежетьскую - от улицы Вокзальной до Снежетьского кладбища. Комплексное благоустройство провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Часть поселка Большое Полпино граничит с федеральной трассой М-3, - поясняют в мэрии. - Именно Вокзальная и Снежетьская, переходя одна в другую, являются одними из центральных улиц в этой части населенного пункта. Суммарно протяженность ремонтируемого участка превысила 750 метров. Причем до ремонта часть дороги была грунтовой.

На объектах подрядчики обустроили тротуары с пандусами и необходимыми съездам, заасфальтировали больше пяти тысяч квадратных метров территории, смонтировали больше 700 метров СИПов (самонесущие изолированные провода – Ред.), нанесли разметку термопластиком. Также на объектах установили 22 новых светодиодных светильника и необходимые дорожные знаки. Еще одним фронтом работ стало обустройство парковки в окрестностях кладбища.

- Ремонт двух улиц в Большом Полпине обошелся в 24 миллиона рублей, - добавляют в пресс-службе. - По итогам работы комиссии подрядчику поручили разровнять грунт в нескольких местах на обочине дороги. После устранения этих замечаний дорогу примут в эксплуатацию. Она будет находиться на гарантии подрядчиков пять лет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».