В поселке Свень Брянского района построят детсад на 60 мест

Новый детский сад на 60 мест построят в поселке Свень Брянского района. Предварительная стоимость объекта составит 90 миллионов рублей. Такая информация прозвучала на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под руководством зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, сообщает пресс-служба облправительства.

С период с 2023-го по 2028 год в населенном пункте планируют ввести больше 42 тысяч квадратных метров жилья и создать 171 рабочее место.

- Объем внебюджетных инвестиций составит 1 миллиард 776 миллионов рублей, - резюмируют в облправительстве. - А налоговых доходов от жилищного строительства за ближайшие 14 лет - 243 миллионов рублей.

Напомним, Брянская область получит от Правительства РФ инфраструктурные кредиты. Деньги пойдут на три проекта, цель которых - увеличение объемов жилищного строительства. Еще один нацелен на развитие троллейбусного сообщения в Брянске.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».