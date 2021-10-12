В Брянске ФСБ задержала женщину с полкило мефедрона

В Брянске задержали участницу банды с особо крупной партией синтетического наркотика, содержащего в своем составе мефедрон. Его масса превышала полкилограмма, сообщают в пресс-службе УФСБ по региону 12 октября.

В спецоперации участвовали региональных УФСБ и УМВД.

- Женщина посредством связи через интернет-мессенджер получила бесконтактным способом от посредника партию наркотиков, - рассказывают в надзорном ведомстве. - Запрещенные вещества она должна была сбыть путем изготовления «закладок» на территории Брянска. При задержании у подозреваемой изъяли 556 граммов наркотического средства, содержащего в своем составе мефедрон, а также 124 граммов психотропного средства пировалерон.

На задержанную завели уголовное дело. Правоохранители ведут расследование.

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