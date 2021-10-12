В Брянской области с начала года совершили 34 убийства

Всего за 9 месяцев в регионе зарегистрировали без малого 11 тысяч различных преступлений. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Брянской области в январе-сентябре этого года зарегистрировали 34 убийства. Это на 32 процента меньше прошлогоднего, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

Удельный вес убийств в 2021-м составил 0,3 процента. За девять месяцев оперативникам удалось раскрыть 38 таких преступлений. Раскрываемость составила 100 процентов.

Всего за девять месяцев в регионе произошло без малого 11 тысяч различных преступлений. Это на 4,9 процентов меньше прошлогоднего. Наибольший рост преступности в этом году зафиксировали в 12 районах. В «лидерах» - Рогнединский, Брасовский, Суражский районы.

- Основную долю зарегистрированных преступлений составляют преступления небольшой и средней тяжести, - комментируют в надзорном ведомстве. - В процентном соотношении это 48,4 и 29,8 соответственно.

Кстати, больше трети всех зарегистрированных в этом году преступлений – 4369 – совершили ранее судимые граждане. Это на 10,2 процента больше прошлогоднего. В 2212 случаях преступали закон в состоянии алкогольного опьянения, в 14 – наркотического.

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