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Происшествия12 октября 2021 11:32

Пьяный брянец сломал забор на станции Орджоникидзеград

Уголовное дело на днях передали в суд
Анна ЛЕВКИНА
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Мужчина повредил забор на станции Орджоникидзеград в Брянске. Заведенное дело по факту вандализма. Недавно оно «ушло» в суд, сообщают в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД России на транспорте 12 октября.

Случай произошел еще в июле. Пьяный мужчина из хулиганских побуждений повредил металлическое ограждение на указанной станции в Бежицком районе. Сумма причиненного ущерба «РЖД» превысила шесть тысяч рублей.

- Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Бежицкого района города Брянска для рассмотрения по существу, - уточняют в пресс-службе ведомства.

Теперь в соответствии с законодательством брянцу грозит до 40 тысяч рублей штрафа, до года исправительных работ либо три месяца ареста.

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