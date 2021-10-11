В Брянске благоустроят территорию у школы имени Николаевой

Территорию детской школы искусств №1 имени Татьяны Николаевой в Брянске планируют благоустроить в ближайшие два года. Работы хотят провести в рамках реализации программы инициативного бюджетирования. Решение об этом приняли депутаты Бежицкой районной территориальной депутатской группы на очередном заседании, сообщает пресс-служба горсовета.

Обновление в 2021-2022 годы могут получить еще несколько объектов. Среди них - территория сквера имени Павла Камозина возле мемориала «Героям-летчикам земли Брянской», территория возле ГДК имени Медведева и у школ №12,13 и 17.

Напомним, в феврале этого года брянские художники предложили вернуть декоративное панно на фасад детской школы искусств №1. Эскиз и проект реконструкции ищите в материале «КП» по ссылке.

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