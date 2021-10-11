В Брянске на проспекте Московском автобус сбил пешехода. Предположительно, пострадавший был пьян, его с переломами госпитализировали, сообщают в УГИБДД по региону.

ДТП произошло около часа дня в Фокинском районе.

По предварительной информации, 49-летнего пешехода переехал МАЗ-206086. Автобусом рулил 26-летний водитель. Транспортное средство следовало со стороны улицы Чкалова в сторону улицы Шолохова. А пострадавший переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Мужчину увезли в больницу. У него – перелом ноги и таза.

- Есть основания полагать, что пешеход находился в состоянии опьянения, - добавляют в Госавтоинспекции.

По факту случившегося полицейские проводят проверку.

Кстати, всего за сутки в Брянской области зарегистрировали две автоаварии с пострадавшими.

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